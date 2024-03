Consigli Fantacalcio: 5 nomi per la 24a giornata

Torna il campionato di Serie A e si riparte con la 25a giornata. Ovviamente riprende anche il Fantacalcio: tocca schierare la formazione in vista di stasera, con un doppio anticipo in vista: Torino-Lecce alle 19.00 e Inter-Salernitana alle 21.00. Di seguito troverete un nome consigliato per ogni reparto, oltre anche ad un profilo intrigante per chi gioca al Mantra.

Il portiere - Maignan: Il trend è tutt'altro che positivo: nelle ultime 5 partite ha subito 7 reti, con un solo clean sheet e con ben 3 insufficienze. Numeri a dir poco negativi per colui che a inizio stagione era il top indiscusso in porta. C'è aria di riscatto?

Il difensore - Gatti: Senza Bremer è il pericolo numero uno sui calci piazzati. Sarà sicuramente il più cercato nel gioco aereo e ciò potrebbe diventare un fattore. Inoltre, non ci aspettiamo grandissimi grattacapi in fase difensiva.

Il centrocampista - Pasalic: Anche in questo caso poco ci importa della titolarità. Il Sassuolo subisce tantissimo e fuori casa con l'Atalanta la sensazione è che possa anche subire un'imbarcata. Di conseguenza tutti gli orobici vanno schierati, specialmente chi è in gran forma come Pasalic.

L'attaccante - Arnautovic: Al fianco di Lautaro o Thuram poco importa, Arnautovic dovrebbe tornare titolare. In casa contro la Salernitana si schiera, praticamente a prescindere. Ci aspettiamo un match a senso unico con tanti bonus nerazzurri, lui può essere protagonista.

Il nome Mantra - Suslov (C/W/T): Nonostante giochi contro la Juventus, la sua enorme duttilità e la sua classe lo rendono comunque schierabile, anche senza troppi problemi. Il nostro consiglio è di lasciargli un posto libero tra le vostre C.

Fantacalcio.it per Adnkronos