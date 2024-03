Lewis Hamilton alla Ferrari, Flavio Briatore approva il 'colpo' del Cavallino. "Mi sembra una scelta azzeccata da parte della Ferrari. Hamilton è ancora uno dei tre piloti più veloci della F1 insieme a Verstappen e Alonso, quindi è stato giusto prenderlo, in più è anche un'ottima cosa per la F1 perché crea tanto interesse vedere un grande campione al volante della Rossa", dice Briatore commentando così all'Adnkronos il passaggio del pilota inglese dalla Mercedes alla Ferrari a partire dal mondiale 2025.

"Ho sentito da parte di qualcuno dei dubbi per il fatto che avrà 40 anni ma l'età non conta, conta il cronometro e quello dice che Hamilton è ancora un driver top -sottolinea l'ex team principal della Renault-. Superfluo dire che Hamilton da solo non basta a vincere un mondiale. La Ferrari dovrà fare investimenti importanti per costruire una macchina più competitiva di quella di adesso ma sono sicuro che li farà, così come prendere anche tecnici di alto profilo".

Sulla rivalità con Charles Leclerc, Briatore sottolinea. "Leclerc è uno dei piloti giovani più interessanti, insieme a Norris e Piastri ma ancora non ha dimostrato di essere un pilota da titolo mondiale. Il confronto con Hamilton potrà essere da stimolo per fargli fare il salto di qualità. Il più veloce sarà la prima guida e quello che lotterà per il mondiale".

Minardi: "Fulmine a ciel sereno, ora difficile gestire Sainz per il 2024"

"Non mi l'aspettavo proprio, è stato un fulmine a ciel sereno. Ora però mi chiedo come faranno a gestire un intero anno Carlos Sainz, stesso problema che avrà la Mercedes con Hamilton. Non è semplice collaborare con un pilota che sai già che andrà via", commenta all'Adnkronos Gian Carlo Minardi. "Sulle qualità di Hamilton nessuno può dubitare, non si vincono 7 titolo mondiali per caso -sottolinea il fondatore del team Minardi-. Per quanto riguarda l'età non credo sia un problema, lo dimostra Fernando Alonso che a 42 anni è ancora un top driver e Hamilton è fatto della stessa 'pasta' di Fernando. La Ferrari dovrà però pensare a fare una macchina competitiva per potersela giocare con un avversario tosto come la Red Bull". L'imprenditore romagnolo non vede problemi nella gestione di due piloti veloci come Charles Leclerc e Hamilton. "I top team devono avere due piloti forti, il team principal dovrà fare un buon lavoro ma non vedo particolari rischi".

Liuzzi: "Grande sfida per entrambi, unico dubbio l'età di Lewis"

"E' una grande sfida sia per la Ferrari che per Lewis, sono convinto che sia la squadra sia il pilota daranno tutto per vincere il mondiale, non sarà facile fermare il dominio Verstappen-Red Bull ma sono probabilmente i più accreditati a farlo", dice all'Adnkronos l'ex pilota di F1 Vitantonio Luizzi. "E' di sicuro un'operazione importante -prosegue l'ex driver della Toro Rosso-, dal punto di vista economico si sono già visti dei risultati ottimi per la Ferrari visto quanto è cresciuto in borsa. Dal punto di vista sportivo vedremo in pista ma la Rossa si è portata a Maranello un vincente che saprà dare un impulso alla squadra e spronare Charles Leclerc a tirare fuori il meglio di sé. Vedo per lo più aspetti positivi, l'unico dubbio che vedo è legato all'età di Lewis, a 40 anni si corre il rischio di perdere in breve tempo un po' di velocità".

"Al momento però, a parte Verstappen nel circus non ci sono piloti più veloci di Lewis, quindi visto che da un po' si parlava di un possibile accordo di Carlos Sainz con l'Audi, credo che di piloti sul mercato meglio di Hamilton non ce ne fossero", conclude Liuzzi.