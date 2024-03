"Sono riuscito a vedere il match solo dal quarto set e questo ha giovato al mio umore". Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella strappa un sorriso a Jannik Sinner nell'incontro al Quirinale tra il Capo dello Stato e gli azzurri che hanno vinto la Coppa Davis 2023. Sinner è reduce dal trionfo agli Australian Open 2024, con la vittoria in finale in 5 set contro il russo Daniil Medvedev in un match cominciato con 2 set persi.