Tajani a colloquio con il Segretario di Stato americano

“Il rapporto con gli Stati Uniti è fondamentale per la politica estera italiana e la Nato resta il pilastro della sicurezza euro-atlantica. L’Italia continuerà ad essere contributore decisivo alle operazioni e alle missioni dell’Alleanza”, così si è espresso in merito ai rapporti transatlantici il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, nel corso di un colloquio telefonico con il Segretario di Stato americano, Marco Rubio. Tra gli argomenti discussi nella lungo telefonata, la situazione in Ucraina, per la quale il Ministro ha confermato la volontà del Governo italiano affinché si giunga ad una pace giusta e duratura, oltre che affermare l’impegno per un coordinamento efficace e trasparente come alleato. Tajani ha inoltre espresso la crescente preoccupazione dell’Unione europea per la cybersicurezza a seguito dell’incremento di attacchi informatici, sabotaggi e atti di disinformazione. I due politici si sono anche confrontati sulla crisi in Medioriente, su cui Tajani ha ricordato la sua recente missione a Tel Aviv e Ramallah ed ha confermato che il Governo italiano sostiene il diritto di Israele a difendersi, non senza rimarcare il grande spessore dell’accordo da poco sancito tra Israele e Hamas. A tale proposito, il Ministro ha dichiarato che “L’Italia è pronta a svolgere un ruolo attivo per una nuova architettura di sicurezza regionale, che comprenda anche la Siria e il Libano.” Il colloquio si è poi focalizzato sul dossier nucleare e sulle relazioni con l’Iran, sull’opportunità di garantire la sicurezza di navigazione nel Mar Rosso e di seguire con attenzione la situazione in Yemen. A livello di rapporti bilaterali, Tajani e Rubio hanno confermato il lungo rapporto di fiducia e vicinanza, oltre che la volontà di intensificare i rapporti commerciali tra i due Paesi.

