Violenza di genere. Autodifesa e prevenzione

L’iniziativa della Garuda Academy Asd, tenutasi a Roma presso il centro sportivo Santa Maria, mira a sensibilizzare i partecipanti su fenomeni preoccupanti e sempre più frequenti, quali la violenza di genere e l’aggressione fisica rivolta alle donne. Attraverso il corso, promosso e organizzato dalla Garuda Academy, si acquisiscono strumenti utili al fine di favorire una maggiore consapevolezza e sicurezza nell’affrontare e contrastare tali situazioni. L’attenzione è rivolta anzitutto alla prevenzione, poi alla gestione delle possibili soluzioni attuative: ne sono un esempio la presa di coscienza dei propri limiti, l’autoregolazione e l’autocontrollo dei livelli di stress sopportati.

Come evidenziano i media e confermano i dati, sempre più frequenti sono gli episodi di violenza di genere: nel mondo, la violenza contro le donne è in rapporto 1 su 3; in Italia i dati Istat mostrano che il 31,5% delle donne ha subito, nel corso della propria vita, una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Tra le più gravi quelle esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,7% dei casi da partner. Inoltre, gli omicidi di genere rappresentano l’84,1% degli omicidi di donne (Fonte Istat). Al contempo, l’attenzione nei confronti del preoccupante e dilagante fenomeno, da parte delle istituzioni e dell’opinione pubblica, è in costante crescita. Le donne hanno bisogno di aiuto, di risposte e di acquisire in generale più sicurezza.

Questa iniziativa si pone come obiettivo principale quello di fornire risposte attraverso l’elaborazione di protocolli, quanto più completi ed esaustivi, su tali tematiche. La parte tecnico-pratica è composta da elementi di Arti Marziali con un particolare riferimento al Pencak Silat indonesiano, di cui la Garuda Academy rappresenta un valido riferimento, non solo a Roma ma in tutta Italia. In occasione di questa iniziativa, l’Ambasciata della Repubblica di Indonesia a Roma è stata presente con i due suoi rappresentanti Gilang Gumilar e Prita Maharani, condividendo la sensibilità sulla tematica, supportando il progetto e l’Arte del Silat: a testimonianza della forte collaborazione della stessa Ambasciata con la Garuda Academy Asd rappresentata dal Presidente e Maestro di Silat, Simone Mondello. L’ASI, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, ha sostenuto e promosso l’iniziativa attraverso la partecipazione del Dirigente Drago Amicarelli. Infine, una risorsa preziosa sono stati anche i collaboratori e i professionisti che, a vario titolo, hanno partecipato attivamente, rendendo il percorso apprezzato e condiviso da tutti. Presto, su questo tema, ci saranno altri moduli formativi e iniziative della stessa associazione, con la possibilità di frequentare corsi stabili di Silat e di vivere altre bellissime esperienze.

