La RAI a Lucca Comics & Games 2022

L’offerta di RaiPlay per gli appassionati di cultura pop, gli speciali, le dirette da Lucca, il ricco programma di Rai Kids, i collegamenti con Radio 2 e molto altro

Lucca, 26 ottobre 2022 - Rai torna a Lucca Comics & Games e consolida il suo ruolo di main media partner per seguire il festival da venerdì 28 ottobre a martedì 1° novembre. Il Servizio Pubblico seguirà il community event più importante d’Europa interamente dedicato al fumetto, al gioco, al videogioco, all’animazione, alle serie tv e all’immaginario fantasy, proponendosi come piattaforma di fruizione del festival. I fan e il pubblico della TV, infatti, potranno godere di contenuti inediti e della migliore selezione di serie tv, documentari, fiction, cartoni animati, film, approfondimenti e speciali grazie alla scesa in campo di molte reti del gruppo.

RaiPlay ospiterà una sezione realizzata ad hoc nella quale saranno pubblicati in esclusiva una serie di original, (contenuti inediti creati apposta da LC&G per l’edizione 2022), una selezione delle migliori serie tv, fiction, documentari, approfondimenti e contenuti per ragazzi e bambini; oltre a tutti gli speciali che di giorno in giorno saranno trasmessi nelle altre reti del gruppo.

Sabato 29 ottobre al Cinema Centrale di Lucca alle 16:30, RaiPlay e Rai Teche, presenteranno in anteprima, la versione in Hd con audio restaurato, della prima puntata della serie di fantascienza di culto Spazio1999, rimasto nel cuore dei telespettatori cresciuti negli anni Settanta, che sarà disponibile dal 30 ottobre sulla piattaforma del Servizio Pubblico nelle versioni italiana e inglese.

Gli original dell’edizione 2022 saranno: Alex Randolph. Regista di giochi – documentario sul primo game designer girato fra Norimberga, Venezia, Modena e Firenze; Mercoledì è il giorno perfetto! Chris Riddell intervistato da Pierdomenico Baccalario – il più grande illustratore inglese intervistato nel suo studio di Brighton. Documentario coprodotto da Book On A Tree; John Blanche. Bosco distopico – Un incredibile viaggio nell’arte del grande maestro inglese che ci mostra i suoi lavori più personali e distopici; Sweet Mirka + Licia - Licia Troisi scrittrice e autrice di romanzi fantasy, incontra Mirka Andolfo, illustratrice, fumettista e colorista italiana. Due grandi autorità femminili del panorama editoriale si scambiano confidenze e impressioni sul mondo dell’arte e sulla vita; Hanno paura di me - reportage su Professor Bad Trip; Will Esiner, il Gigante – reportage su Will Eisner; lo spettacolo 2022 di Graphic Novel Theatre di Lucca Comics & Games dedicato quest’anno a Celestia, di Manuele Fior.

Torneranno disponibili anche i video original dell’edizione 2021 nonché la serie I maestri del fumetto (una serie di 7 documentari diretti da Fulvio Risuleo con interviste ad autori e operatori del settore che raccontano tutti gli aspetti del lavoro del fumettista; progetto, nato con contributo del MiC).

Grazie a questa collaborazione Lucca Comics & Games non finirà il 1° novembre, perché la sezione dedicata su RaiPlay sarà online fino al 28 febbraio 2023, per consentire a tutti di godere della ricca selezione.

Anche RaiPlay Sound, la nuova piattaforma digitale della Rai dedicata all’ascolto in live streaming e on demand, avrà una striscia dedicata ai classici del fumetto - Peanuts, Diabolik; I Simpson, Corto Maltese, Calvin &Hobbes, Tin Tin – e darà risalto a tre serie di Radio 3 a tema: Fumettisti dei diritti civili: quattro disegnatori afroamericani, le vite di Zelda Mavin Jackson (Jackie Ormes ), Elmer Simms Campbell, Emory Douglas, Oliver Wendell Harrington, raccontate da Gianluca Diana; I supereroi della Marvel, ciclo dedicato ai supereroi e ai loro creatori, raccontati da Roberto Moroni e Anime: da Lady Oscar all'Uomo Tigre, dialoghi, parole e biografie delle celebrità animate. Ideato e condotto da Lidia Riviello. Uno speciale di Radio Techeté dal titolo SuperGulp! Fumetti in Radio proporrà la riduzione radiofonica del programma televisivo dedicato al mondo dei fumetti, andato in onda dal 1977 al 1981 sul Secondo Canale della RAI.

Rai4, come di consueto, ospiterà due speciali del magazine Wonderland, interamente dedicati alla manifestazione: il primo, in onda il 29 ottobre annuncerà in esclusiva tutti i vincitori dei Lucca Comics & Games Awards (gli “oscar” italiani del fumetto e del gioco), mentre il secondo, in onda il 15 novembre, racconterà gli eventi e i protagonisti di questa edizione di Lucca Comics & Games. Entrambe le puntate saranno disponibili anche su RaiPlay.

Ma il vero protagonista Rai di questa edizione di Lucca Comics & Games sarà Rai Kids che offrirà un ricchissimo programma di appuntamenti.

Il Real Collegio, rinominato “Family Palace” (ad accesso gratuito) sarà il quartier generale, dove il pubblico potrà trovare anteprime, meet & greet e i personaggi più amati dei canali Rai Gulp e Rai Yoyo.

Prima novità assoluta sarà la presentazione, in anteprima mondiale, dei primi quattro episodi di Dragonero. I Paladini, la serie animata basata sul fumetto Dragonero edito da Sergio Bonelli Editore. Si tratta di una coproduzione internazionale di Sergio Bonelli Editore S.p.A. con Rai Kids, Powerkids Entertainment LTD, Nexus TV s.r.l. (sabato 29 ottobre alle 10.30, Teatro del Giglio). Protagonisti della serie sono tre ragazzi appena adolescenti dell’Erondàr, una terra fantastica pervasa di magia. Un’anteprima, questa, che darà il via ad una straordinaria Dragonero Experience fino al 1° novembre. L’evento di presentazione, per esempio, sarà preceduto da un eccezionale raduno di cosplayer legati al mondo fantasy che dal mattino si ritroveranno in Piazza San Michele. Qui alle 9.40 si esibiranno anche i Miwa e i suoi componenti, la Cartoon Marching Band n°1 in Italia. Sul palco del Teatro del Giglio saranno presenti Michele Masiero, Direttore Editoriale di Sergio Bonelli Editore, Luca Milano, Direttore di Rai Kids, Emanuele Vietina, Direttore di Lucca Comics & Games e Paolo Rozera, Direttore Generale UNICEF Italia. Ad accompagnarli un quintetto di fiati, che sul palco suonerà la sigla della serie animata. E questo è solo l’inizio.

Altra novità di quest’anno riguarda la diretta quotidiana alla quale anche il pubblico potrà partecipare. Dal 28 ottobre al 1° novembre, infatti, per tutta la durata della manifestazione, Rai Gulp sarà in diretta, a partire dalle 18.35 nello studio speciale allestito al Real Collegio di Lucca. Ogni giorno un pubblico selezionato potrà assistere dal vivo alla diretta e interagire con i conduttori Mario Acampa e Manuela Grippi, e gli ospiti della trasmissione, che racconteranno Lucca Comics & Games dal cuore del festival.

Nicoletta Costa e Nina & Olga saranno presenti con molte novità e contenuti dedicati alla serie animata in onda su Rai Yoyo. Sabato 29 ottobre, alle 16.30, debutterà il primo spettacolo live in cui Nina & Olga saranno protagoniste insieme a una madrina d’eccezione, Laura Carusino, volto di Rai Yoyo e conduttrice de “L’Albero Azzurro”. Laura racconterà le avventure di Nina & Olga tratte dalla serie televisiva e parte di una collana di libri. I racconti saranno intervallati dalle canzoni de Le Volamusiche, realizzate con Mamme in Sol, una realtà torinese nota in Italia nell’ambito della musicoterapia per bambini.

Domenica 30 ottobre, a partire dalle ore 15, all’Auditorium Suffragio, ci sarà l’attesa “Yoyo Parade”, con i personaggi più amati di Rai Yoyo: sfileranno i Puffi, Masha e Orso, Topo Tip, Bing, Bluey, Lampadino e Caramella, Pinocchio & Freeda, Nina & Olga.

Tutti i giorni, al Chiostro del Real Collegio, ci sarà anche “L’albero azzurro”, per accogliere i bambini, che potranno così fare foto con il celebre “Albero” della più longeva serie per bambini italiana. In particolare, lunedì 31 ottobre, dalle ore 11.30, ci sarà un meet & greet con Dodò e Laura Carusino.

I bambini potranno fare tante attività divertenti nel “Laboratorio Puffoso”, in compagnia dei Puffi. Appuntamento tutti i giorni dalle 14 alle 19 (il 1° novembre anche dalle ore 9 alle ore 14).

Nella sala laboratorio, spazio anche allo sport con le attività di “Super Spikeball”, la nuova serie animata ideata dall’ex campione di volley, Andrea Lucchetta. Si potrà provare la Spikeball App dal 28 al 30 ottobre, dalle 9 alle 14, e domenica 30 ottobre dalle 14 alle 19: dall’animazione al gioco in video, un gioco con le mani libere da device, tastiere o smartphone. Dal 28 al 30 ottobre, dalle ore 15 alle ore 18.30, invece, i bambini potranno “schiacciare” con Lucky e la Lucky Squad: nel campo allestito nel chiostro e animato dallo staff di smart coach coordinati da Andrea “Lucky” Lucchetta, si potrà giocare a Spikeball, il gioco della Schiacciata, inventato nel cartone animato “Super Spikeball” dai tre protagonisti Lino Lee Wang e Viola e giocato nelle scuole e nelle società da più di 200 mila bambini grazie al progetto Volley S3 della Federazione italiana Pallavolo.

Nello spazio “Rai Kids”, infine, tutti i giorni a partire dalle 9.30 ci sarà una maratona con i migliori cartoni animati in onda su Rai Yoyo e Rai Gulp. Il pubblico potrà vedere episodi di serie come Bing, Pinocchio & Friends, Bluey, Super SpikeBall, Peppa Pig, Milo, gli Acchiappagiochi, Masha e Orso, Il mondo di Leo e i Puffi. Verrà proposta inoltre una maratona dei cartoni animati “Peanuts”, con Charlie Brown, Lucy, Linus, Snoopy e tutta l’allegra banda di personaggi creata da Charles Schulz, di cui ricorre il centenario della nascita.

Lo spazio “Rai Kids” ospiterà anche incontri ed eventi. Venerdì 28 ottobre, alle ore 10, Federico Taddia presenterà il libro “Nata in via delle cento stelle”. Alle 11.15 sarà la volta del laboratorio “Non mi aspettavo” con Angelo Mozzillo e Franceso Faccia. Alle ore 14, infine, ci sarà il laboratorio ispirata alla nuova seria animata “Il mondo di Leo”.

Sabato 29 ottobre, due nuovi incontri con Andrea Lucchetta. Dalle 13.30 alle 14.30 sarà il momento per confrontarsi sul tema “Dall’Animazione all'azione, al gioco dello spikeball, spirito di Squadra e Socializzazione”. Dalle 14.30 alle 15.30 ci sarà la conferenza “Dal gioco al Videogioco con l’intelligenza …artificiale”, con la presentazione in Anteprima assoluta del corto “A Pesca con la Lucky Squad”, realizzato dalla Lucky Dreams per la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, in occasione del progetto PRE.DI.SPONE del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per contrastare l’abuso del tempo passato davanti ai videogiochi da parte dei bambini, in favore di attività ludico-sportive all’aria aperta, elemento importante di socializzazione.

A seguire una tavola rotonda con due esperti del settore game, Riccardo Cangini e Massimo Silva.

Domenica 30 ottobre alle ore 14, invece, spazio al laboratorio “Fino in fondo” con Davide Calì. Lunedì 31 ottobre, alle ore 11, Nicoletta Costa sarà presente per un incontro con i bambini. Un’ora di letture e disegni con la mamma de La Nuvola Olga e Giulio Coniglio.

Martedì 1° novembre, alle 11, Mario Acampa sarò protagonista dell’incontro “Tra teatro, tv e Eurovisione. Mario Acampa…. e 100 modi di comunicare”.

In occasione di questa edizione di Lucca Comics & Games Rai Gulp realizzerà uno speciale, che sarà condotto da Mario Acampa.

A Lucca ci sarà poi Rai Radio2, radio ufficiale dell’evento, che racconterà Lucca Comics & Games con reel, fotogallery e stories sugli account social della radio. Quest'anno, inoltre, l'evento verrà raccontato dai social di Rai Radio2 attraverso gli occhi e i contenuti di Antonella Arpa (su Instagram conosciuta come "Himorta"), cosplayer, Dj, presentatrice e Influencer da più di 1 milione di follower pronta ad introdurci in questo incredibile mondo fatto di fumetti, videogame, anime, e tanto altro ancora! Non mancheranno inoltre i collegamenti radio durante i programmi, da “Caterpillar”, a “Tutti Nudi”, da “Soggetti smarriti” a “Rock and Roll circus”, e poi “Non è un paese per giovani”, “Le Lunatiche”, “I Lunatici”, “La versione delle due”, “La sveglia di Radio 2”, e “Il momento migliore”.

Su tutte le reti del gruppo, infine, andrà in onda uno spot realizzato ad hoc da Direzione Creativa in collaborazione di Lucca Comics & Games, con immagini esclusive realizzate da Ted Nasmith, autore del poster di Lucca Comics & Games 2022.

www.luccacomicsandgames.com

