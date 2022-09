Festival Nazionale dell’Economia Civile, il saluto del Presidente della Repubblica per la 4ª edizione

Ospite d’onore durante il giorno d’apertura dell’edizione 2020, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto inviare il proprio saluto agli organizzatori del Festival Nazionale dell’Economia Civile. Il messaggio del Capo dello Stato è stato letto nel corso della prima giornata del FNEC, che si sta svolgendo in questi giorni nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze.

Questo il messaggio inviato dal Presidente Mattarella:

“Ricostruire e fare pace è un compito più che mai gravoso ai giorni nostri ed è lodevole che il Festival Nazionale dell’Economia Civile lo abba posto al centro della riflessione in questa IV edizione. Persona e ambiente sono i valori che ci interpellano nella nostra quotidiana attività e nella nostra capacità di creare il futuro. Viene chiamata in causa la responsabilità di ciascuno nel contesto del territorio in cui opera affinché possano prevalere le buone pratiche nello sviluppo di un modello di vita sostenibile, ispirato al criterio della uguaglianza di opportunità tra persone, comunità, popoli. Con questo auspicio, invio a quanti prenderanno parte alle giornate del Festival i più cordiali auguri di buon lavoro”.

Nato da un’idea di Federcasse (l’Associazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse Raiffeisen) che lo promuove insieme a Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt (Nuova Economia Per Tutti) e SEC (Scuola di Economia Civile) e con il contributo di Fondosviluppo, il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è ormai accreditato come un evento di particolare interesse su temi che pongono al centro l’uomo, il suo valore come individuo, il bene comune.