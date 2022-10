Bandai Namco e Bandai Spirits.xml

Bandai Namco e Bandai Spirits saranno anche quest’anno a Lucca Comics & Games con un grande stand! Dal 28 ottobre all’1 novembre nella meravigliosa piazza Santa Maria tutti gli appassionati potranno avere il loro punto di ritrovo: 250 mq dedicati all’intrattenimento a 360 gradi, ci saranno videogiochi (e un’anteprima speciale), figure collezionabili, giocattoli, gashapon, l’Ichiban Kuji e anche Gundam! Come sempre, dopo aver visto e provato, ci sarà la possibilità di approfittare dei due store ufficiali.

Nella parte dedicata ai videogiochi e all’intrattenimento sarà possibile provare, per la prima volta in Italia, l’attesissimo One Piece Odyssey! Previsto per il prossimo 13 gennaio 2023, sarà giocabile in anteprima su PlayStation. Non solo attese preview, nelle altre postazioni ci saranno alcuni titoli iconici dell’azienda usciti negli scorsi mesi: Pac-Man World Re-Pac, Klonoa Phantasy Reverie Series, Jojo’s Bizarre Adventure: All-Star Battler e LEGO® Brawls. Come sempre torneranno le attività del loyalty program di Bandai Namco, pensate esclusivamente per Lucca Comics & Games e una speciale area dedicata al prossimo capitolo della Dark Pictures Anthology, The Devil In Me. Nello stand, infatti, ci sarà una zona in cui saranno ricreate alcune iconiche scene della serie e del gioco e dove sarà possibile farsi una fotografia per ricevere un esclusivo poster del gioco!

Nell’area dello stand dedicata a Banpresto saranno in esposizione moltissime figure delle principali serie del momento: One Piece, Dragon Ball, Demon Slayer, My Hero Academia ma anche Naruto, Tokyo Revengers e Jujutsu Kaisen. In esclusiva per Lucca saranno disponibili due figure Banpresto “event limited” di One Piece: Luffy e Zoro. Immancabile come sempre l’area gashapon con moltissimi set con serie per tutti i gusti.

Quest’anno inoltre un’intera area sarà dedicata ad uno dei personaggi di punta del mondo Bandai, ovvero Gundam! Qui potrai scoprire l’universo Gunpla, imparare ad assemblare un model kit e ricevere dei simpatici omaggi. Infine… i nostalgici del giocattolo targato Bandai avranno a loro disposizione uno spazio dedicato allo storico Tamagotchi!

Anche quest’anno torna l’Ichiban Kuji, con oggetti introvabili ed esclusivi – dando sempre la garanzia di ricevere un oggetto raro! Giocare è semplicissimo: basta acquistare il biglietto e poi controllare a quale prodotto corrisponde. I prodotti hanno due caratteristiche principali: non si possono trovare o acquistare in altro modo – sono infatti pensati appositamente per l’Ichiban Kuji – e hanno la qualità dei prodotti collezionabili Bandai. I set di quest’anno saranno dedicati a One Piece (con due diversi “event limited” set disponibili solo a Lucca!), Jojo, Evangelion, Demon Slayer e My Hero Academia (l’ingresso dell’area Ichiban Kuji sarà accanto all’ingresso principale dello stand).

Per tutti gli appassionati di One Piece, inoltre, Bandai Namco sarà parte della caccia al tesoro organizzata da TOEI Animation Europe per festeggiare "One Piece Film: Red". Portando allo stand la mappa brandizzata "One Piece Film: Red" x Lucca Comics & Games 2022, sarà quindi possibile ricevere uno dei timbri che concorreranno al suo completamento. Per tutte le informazioni sulla caccia al tesoro, visita questa pagina.