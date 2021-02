Gallina: "Tanta stima nei miei confronti, tempo galantuomo"

(Adnkronos)

"Desidero ringraziare i tantissimi che sono intervenuti, sia su Twitter che su Facebook, esprimendo tanta riconfortante stima nei miei confronti. Si dice che il tempo sia galantuomo". E' il tweet di Sandra Gallina, direttrice per la Salute e la sicurezza alimentare alla Commissione europea, l'alta funzionaria che ha negoziato per l'Ue e gli Stati membri l'acquisto dei vaccini contro Covid-19. Proprio per questo ruolo, Gallina è finita ieri nel 'mirino' del virologo Roberto Burioni, che sui suoi profili social ne ha messo in dubbio le competenze, vista l'attuale disponibilità di dosi e l'andamento della campagna vaccinale nell'Unione rispetto, ad esempio, al Regno Unito, più avanti.