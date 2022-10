Dopo l’anteprima mondiale al Festival del Cinema di Venezia, venerdì 28 ottobre al cinema Astra alle ore 16.30 la Slim Dogs presenta “Nostos” di Mauro Zingarelli, il primo cortometraggio realizzato interamente in live.

La storia racconta di un futuro in cui il mondo è al collasso e il silicio è diventato il materiale più prezioso sul pianeta. Una coppia di Riciclanti, un uomo e una ragazzina, setacciano l'ambiente deserto in cerca di transistor e piccoli chip per barattarli con l’essenziale per sopravvivere.

Saranno presenti Mauro Zingarelli, Marco Cioni e Cydonia, con la moderazione di Gabriella Giliberti.