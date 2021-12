L'INPS tra Covid, riforma delle pensioni e reddito di cittadinanza

25,5 milioni di lavoratori assicurati. 1,27 milioni di aziende iscritte. 16 milioni di beneficiari di trattamenti pensionistici. Sono questi alcuni dei numeri dell'INPS, l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, che si occupa della gestione delle pensioni e delle indennità di natura previdenziale e assistenziale di gran parte dei lavoratori dipendenti e autonomi del settore pubblico e privato. Un settore quello della previdenza sociale che come altri della Pubblica Amministrazione si trova in un momento particolarmente delicato legato alla ripresa e all'evoluzione del Paese. Tra i cambiamenti più recenti dell'INPS, l'introduzione nel 2019 della cosidetta "Quota 100", una rivoluzione per il sistema pensionistico italiano che, tra sostenitori e detrattori, va però verso il tramonto previsto per la fine del 2021. Soltanto un anno dopo Quota 100, l'avvento del Covid ha portato una serie di stravolgimenti socio-economici che hanno, tra l'altro, costretto il sistema economico e le aziende a ricorrere a una serie di misure straordinarie anche in materia di previdenza sociale: orario di lavoro ridotto, indennità di malattia, cassa integrazione. In questa situazione di estrema incertezza e fluidità a che punto è oggi la previdenza sociale in Italia? Adnkronos ed Expleo hanno fatto il punto sulla situazione degli ultimi anni dell'INPS, anche in confronto con i sistemi previdenziali degli altri Paesi europei, con particolare riferimento a diversi ambiti specifici: prestazioni assistenziali, cassa integrazione, pensioni. Per i dati nazionali la fonte di riferimento è l'INPS. Per i dati internazionali la fonte di riferimento è l'ETUI, European Trade Union Institute, centro indipendente di ricerca e formazione della Confederazione Europea dei Sindacati.