Calderone: “La regolarità dei rapporti di lavoro è fondamentale”

Calderone: “Il tema della regolarità dei rapporti di lavoro è centrale come quello delle ispezioni, su questo abbiamo un'attenzione specifica. E' un settore complesso perché si lavora in un contesto familiare in cui spesso c'è un collegamento stretto ed emotivo tra le componenti del nucleo familiare e chi le assiste, per cui è importante fare in modo che ci sia una sensibilizzazione dei datori di lavoro a comprendere che essere regolarmente assunti non è uno spreco di denaro ma è guardare con lungimiranza al futuro” ha detto Marina Calderone, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, intervenuta al convegno “Tutto regolare? Colf, badanti e babysitter in Italia” organizzato da Inps e Nuova Collaborazione, Associazione nazionale datori di lavoro domestico, durante il quale è stato presentato il Report 2023 curato dall’'Osservatorio Inps sul lavoro domestico'.