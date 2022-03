A Battagliola-Piona su Fiat 508 S del 1935 la 9ª WinteRace

Dopo 400 km in due tappe diurne, si è conclusa nel tardo pomeriggio di ieri con la tradizionale sfilata in corso Italia a Cortina d’Ampezzo la nona edizione della WinteRace, gara di regolarità ASI (Automotoclub Storico Italiano) a nome del Circolo Veneto AutoMoto d’Epoca Giannino Marzotto. Il podio della classifica assoluta parla italiano: vincitore assoluto è l’equipaggio Battagliola-Piona alla guida della Fiat 508 S del 1935. Secondoi posto per Fontanella-Covelli (Lancia Aprilia del 1939) e terzo per Giaggioli-Pierini con un’altra Fiat 508C del 1937. Quarto e quinto posto rispettivamente per Valentini-Valentini su una Innocenti Mini Cooper del 1972 e Becchetti-Becchetti su una rara Aston Martin Le Mans del 1933.

Il podio della speciale classifica riservata alla sezione Icon vede invece il primo posto per Perletti-Bachechi su Porsche 911 Carrera 2 S del 2002, secondo per Narducci Paglicci-Reattelli su Porsche Carrera 991 del 2002 e terzo per Parolaro-Ferrari su Porsche 993 4 S del 1996. Grande soddisfazione da parte degli organizzatori, che stanno già pensando all’edizione del decennale che sarà celebrativa del riuscito connubio tra esclusività e discrezione, natura, ambiente, paesaggi e cultura dell’automobilismo storico e moderno.