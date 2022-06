A Beirut si studia la blockchain contro la crisi

L’Università americana di Beirut, che ospita la principale Business School del Medio Oriente, ha deciso di sperimentare corsi sulla blockchain per cercare soluzioni alla crisi economica e per combattere l’iperinflazione nel paese. Un terzo degli studenti iscritti al corso ha proposto soluzioni basate su blockchain per specifici problemi del Libano. Un team per esempio ha realizzato per esempio un sistema di carte prepagate, che grattandole rivelano chiavi private per accedere a portafogli USDT con piccoli saldi. L'idea ha avuto un successo tale che l’università ha deciso di varare anche un corso sulla Finanza Decentralizzata destinato ai professionisti.