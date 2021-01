(Adnkronos)

Una cravatta blu scuro, con lo stemma della bandiera americana e le iniziali del presidente sul retro. E' la cravatta made in Italy per il presidente americano Joe Biden firmata da Maurizio Talarico, storico patron della maison romana 'Talarico Cravatte' in via dei Coronari e inviata negli Usa come regalo personale del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

''Abbiamo ricevuto l'ordinazione prima di Natale - racconta all'Adnkronos Maurizio Talarico - da un amico italiano di Biden che si era innamorato della cravatta sfoggiata dal premier Giuseppe Conte e da me appositamente creata e confezionata per il presidente del Consiglio italiano. Naturalmente al posto della bandiera italiana ci sarebbe stata quella americana. Prima però di iniziare la lavorazione per correttezza ho voluto avvertire il presidente Conte che non solo non si è seccato ma è stato molto lieto per quello che ha definito un apprezzamento del made in Italy. Anzi Conte ha voluto ordinare un'altra cravatta, sempre blu con lo stemma americano ma confezionata in una scatola di legno, da inviare a Biden come regalo personale di Natale. Davanti alla mossa del premier, l'amico italiano di Biden ha voluto fare un passo indietro e la cravatta con lo stemma americano è diventata il regalo di Natale di Conte a Biden''.