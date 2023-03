A Bologna torna la grande Arte

In occasione di ArteFiera 2023, che apre domani con una preview su invito, l'Accademia delle Belle Arti di Bologna organizza la seconda edizione della “Ababo Art Week”, la kermesse che coinvolge alcuni degli artisti più in vista delle scene italiana e internazionale. In programma, mostre, come “EX5”, la collettiva degli artisti allievi dell’Istituto, progetti, conferenze e workshop. È prevista inoltre una giornata di studio dedicata al “Restauro contemporaneo”. L’evento è promosso dai Musei civici del capoluogo emiliano, in collaborazione con Art City Bologna.