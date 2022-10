A Caccia di Storie: i vincitori

6 ottobre 2022. Lucca Comics & Games e Book on a Tree, in collaborazione con Edizioni PIEMME - Il Battello a Vapore e Amref Health Africa, hanno selezionato i vincitori che parteciperanno alla quinta edizione di “A Caccia di Storie”. Il progetto nazionale di talent scouting, che ha preso il via nel 2017, nasce con lo scopo di trovare narrazioni coinvolgenti, voci autoriali che possano dare forma a nuove ed emozionanti storie per bambini e ragazzi, creare connessioni e scambi di idee tra il presente e il futuro dell’editoria per i più giovani.

Le dieci persone che prenderanno parte alla residenza artistica che si terrà dal 1° al 5 novembre sono: Alberto Bellini, Maria Elisa Eloisi, Patrizia Palermo, Isabella Montini, Sara De Acetis, Daniele Daccò, Irene Zuolo, Giorgia Monguzzi, Matteo Voglino, Giulia De Filippis.

A questi si unirà Giulia Lorandi, vincitrice della borsa di studio "Miriam Dubini", messa in palio dall’associazione Amref Health Africa. La borsa è stata assegnata alla storia per bambini e ragazzi con protagoniste femminili che affrontano tematiche sociali. In caso di impossibilità a partecipare alla residenza di uno/una dei selezionati, sarà chiamata in sostituzione Margherita Giusti Hazon.

I nomi sono stati scelti dopo un’attenta selezione tra 89 candidature pervenute.

I docenti saranno alcuni dei più importanti autori per ragazzi italiani, rappresentanti del mondo editoriale e delle agenzie (editoriali e/o cinematografiche) che ne vendono i diritti sui mercati. Durante la settimana di formazione non ci saranno solo lezioni di scrittura, ma soprattutto di ricerca e costruzione di buone storie, oltre che di editing, vendita dei diritti, pitch e presentazione, grafica, illustrazioni e copertine.

Un’occasione unica per entrare in contatto con alcuni dei più importanti nomi dell’editoria per bambini e ragazzi, scoprendo tutti gli aspetti del processo di nascita e creazione di un libro. Tra i docenti, passati e presenti, si annoverano infatti gli autori Pierdomenico Baccalario, Davide Morosinotto, Alessandro Gatti, Marco Magnone, Jacopo Olivieri, Guido Sgardoli, Manlio Castagna, Lucia Vaccarino, Daniele Nicastro, Andrea Pau, il responsabile editoriale del Battello a Vapore Alessandro Gelso, l’editor Chiara Fiengo, il Direttore Editoriale Mondadori Ragazzi Enrico Racca, il Direttore Generale Amref Italia Guglielmo Micucci, il fumettista e sceneggiatore Stefano Ambrosio e molti altri tra editor, agenti, librai, illustratori e sceneggiatori.

Almeno una delle storie dei dieci partecipanti riceverà un contratto di edizione da parte di Book on a Tree per essere poi pubblicata da Edizioni PIEMME - Il Battello a Vapore, partner dell'iniziativa.

Il racconto selezionato sarà, quindi, il quinto libro legato direttamente all’esperienza della residenza artistica, dopo "Perdenti con le ali" di Carlotta Cubeddu (2019), "Myself" di Giada Pavesi (2020), "La casa ai confini del mondo" di Matteo Francini (2021), "Le ragazze del fiume" d i Alessandra Ubezio (2022). E grazie al progetto “A Caccia di Storie”, oltre la metà dei partecipanti delle ultime due edizioni stanno muovendo i primi passi nelle diverse professioni dell'ambito editoriale.

