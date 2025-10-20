A che punto è la riforma del sistema portuale?

L’On. Sigismondi (FDI) ha sottoposto un’interrogazione parlamentare a risposta immediata al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti sul tema della riforma organica della governance dei porti da parte del Governo, prevista entro la fine del 2026, per rafforzare la competitività del sistema Italia, attrarre investimenti, rendere gli scali più efficienti. A tale proposito, l’interrogante, dopo aver ricordato il decreto-legge del 21 maggio 2025 n.73 convertito in legge del 18 luglio 2025 n.105, che ha introdotto misure urgenti per la gestione del demanio portuale e marittimo, chiede di sapere quali siano i principi alla base della riforma del sistema portuale, gli obiettivi strategici e quale sia lo stato di avanzamento. Il Ministro Matteo Salvini ha risposto all’interrogazione in Aula del Senato, ricordando prima di tutto che il sistema portuale italiano rappresenta una leva cruciale per la competitività del Paese, nonostante negli ultimi anni diverse congiunture e crisi internazionali abbiano influito negativamente sui flussi commerciali. Salvini ha poi proseguito affermando che per rilanciare il sistema portuale italiano sia necessario un intervento ambizioso che, in sintesi, prevede: la creazione di una rete portuale nazionale in grado di superare le frammentazioni delle singole autorità portuali; la semplificazione delle procedure burocratiche; una visione integrata della pianificazione e della programmazione di tutti gli investimenti portuali. Con riferimento alle tempistiche di attuazione della riforma, il Ministro dichiara che il testo è in attesa delle ultime verifiche tecniche da parte delle amministrazioni competenti.

