A Cinecittà World si accende l’estate con un ricco programma di eventi a partire da giugno fino a settembre. Il parco divertimenti del cinema e della Tv di Roma presenta una programmazione estiva per i fans di tutte le età. Pool party, concerti dal vivo, dj set per ballare fino al mattino, spettacoli mozzafiato di fuochi d’artificio e feste a tema si aggiungono alle 40 attrazioni del parco, ai 6 spettacoli live al giorno, alle 7 aree tematiche, con l’orario di apertura che si estende fino alle 23 o fino a mattina per i dj set e gli eventi dance. Si balla infatti tutti i sabato sera, dalle 23 alle 5, a bordo piscina con il Black World Evolution, il pool party più importante della capitale: sei ore di divertimento con bagno e tuffo finale.

Si inizia venerdì 23 giugno con le performance live di Bello Figo, Side Baby e artisti della scena romana Trap, motori ruggenti e musica per la Tuning Night, sabato 24, giornata in cui verranno anche festeggiati, in collaborazione con Universal, i 30 anni di Jurassic Park. Attesa una carica di aspiranti vip il 7 Luglio, con i casting ufficiali del Grande Fratello. Dal Grande Fratello ad Amici il passo è breve, con due concerti, seguiti dai Meet & Greet, dei finalisti Cricca, il 2 Luglio e Wax il 23 luglio. Il 14 luglio si festeggia l’estate a bordo piscina con il pool party Hawaiian Beach Park. A seguire, due giorni di sapore latino americano con i Bachata Days Summer Festival il 15-16 luglio. I momenti di musica e puro divertimento proseguono “Shakerando” con Rhove che il 4 Agosto porterà sul palco i suoi successi, unica tappa romana del rapper milanese. Domenica 6 agosto sarà la volta di Mattia, il vincitore di Amici 22 che si esibirà nel Parco e saluterà i suoi fan al Meet & Greet, e del concerto di Valeria Altobelli, voce straordinaria e presenza magnetica, che ha incantato anche a Tale e Quale Show.

Venerdì 11 agosto si alza il sipario su uno degli artisti più iconici e amati del panorama musicale italiano: Cristiano Malgioglio in Concerto, un indimenticabile Music Show con i suoi successi più amati. Alcune hit non hanno età e il 21 agosto è la volta di Johnson Righeira, con un concerto per i 40 anni di Vamos a La Playa. Si ballerà al ritmo di grandi successi come L'estate sta finendo o No Tengo Dinero. Il 23 Settembre saranno gli Eiffel 65 a chiudere la stagione estiva con una grande festa all’insegna della dance anni ’90. Tra gli eventi imperdibili c’è la 6° edizione del Campionato Italiano di Fuochi d'Artificio: Stelle di fuoco. Un’esplosione di colori e suoni illuminerà le notti di Cinecittà World: dal 7 al 16 Luglio, due weekend di fuoco in cui le migliori scuole pirotecniche di tutta Italia si sfideranno a colpi di creatività ed effetti speciali, dando vita a due grandi spettacoli a sera che lasceranno a bocca aperta adulti e bambini.