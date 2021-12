A cosa serve l'olio di CBD, quando e perché assumerlo

Milano, 3 dicembre 2021. Dai semi della pianta di canapa sativa (nome scientifico: Cannabis sativa) viene estratto un olio prezioso per il nostro benessere, un integratore che può prevenire molte patologie e aiutare a mantenere l’equilibrio nell’organismo. Si tratta dell’olio di CBD, una sostanza ricca di nutrienti, tra cui acidi grassi essenziali omega 3, 6 e 9, vitamina E, e sali minerali, inclusi zinco e selenio. L’elevata percentuale di cannabinoidi lo rende particolarmente adatto all’uso terapeutico. Questo prodotto è in grado di alleviare i sintomi di alcuni problemi di salute, dai disturbi dell’umore e del sonno al dolore cronico.

Il CBD può essere assunto quotidianamente, sia di mattina che di sera, a seconda delle necessità, ed è in grado di portare una serie di benefici. A inizio giornata il cannabidiolo aiuta a preservare l’omeostasi nel sistema nervoso centrale, promuovendo uno stato mentale salutare ed equilibrato.

La cosiddetta "nebbia cerebrale" mattutina si diraderà nel giro di qualche ora. L’attività principale del CBD consiste nel coinvolgere i recettori del nostro sistema endocannabinoide, facilitando il rilassamento dei nervi. Pertanto, se si prospetta una settimana particolarmente stressante, assumere il cannabidiolo al mattino aiuterà a superare la giornata, con più calma e tranquillità.

Il CBD può essere assunto anche prima di un allenamento. Il suo utilizzo contribuisce a stimolare e riscaldare i muscoli. Oppure, l'assunzione del cannabidiolo dopo l'allenamento aiuta a recuperare le energie, grazie alle sue proprietà antinfiammatorie.

L'assunzione di CBD con il cibo può aumentare la biodisponibilità del composto, e il consumo di determinati alimenti può migliorarlo ulteriormente. La biodisponibilità indica la velocità e il grado con cui una sostanza viene assorbita e immessa nel flusso sanguigno, all’interno del quale interagisce con i sistemi naturalmente presenti nel nostro corpo.

Se assunto la sera, il CBD presenta ulteriori vantaggi. Agendo in qualità di calmante, rigorosamente biologico, diventa la soluzione ideale per riposarsi dopo una giornata frenetica. Il cannabidiolo, infatti, facilita il rilassamento di corpo e mente, e aiuta a dormire meglio la notte. L'integrazione del CBD contribuisce a raggiungere uno stato di relax e tranquillità, aiutando a spegnere i pensieri e a preparare mente e corpo per ritirarsi a letto.

L’olio, (assieme a molti altri prodotti, come pasta o cristalli di CBD) è in vendita sullo store online di Dutch Natural Healing. A seconda delle esigenze del cliente sono disponibili con concentrazioni basse o alte di cannabidiolo, e provengono da estratti di canapa certificati biologici UE.

