A Cosmoprof 2023 l'universo Beauty, quasi 3 mila aziende presenti

Quasi 3 mila le aziende presenti - per l'esattezza 2.984 - con un +11% rispetto al 2022, e 35% di nuove partecipazioni rispetto al periodo pre-pandemia, provenienti da 64 paesi, operatori attesi da quasi 150 paesi, 29 collettive nazionali: sono i numeri della 54a edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, l‘evento B2B di riferimento per l’industria cosmetica che si apre oggi - e fino al 20 marzo - nel capoluogo emiliano.

"Cosmoprof Worldwide Bologna 2023 è un’edizione di enorme successo" commenta Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere. "Ancora una volta Cosmoprof dimostra di essere una vetrina irrinunciabile per gli operatori da tutto il mondo grazie all’eccellenza dell’offerta espositiva e alla capacità del format di adattarsi alle modalità di business in costante evoluzione. Grazie alle sinergie con partner leader internazionali, al supporto istituzionale del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale e di ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, e alla collaborazione con Cosmetica Italia – Associazione nazionale imprese cosmetiche, la manifestazione continua a crescere. Cosmoprof Worldwide Bologna attirerà in città buyer da più di 50 paesi, grazie anche al supporto delle agenzie ICE che operano nei mercati di riferimento per l’industria cosmetica. Delegazioni di compratori, retailer e distributori provenienti dai principali mercati emergenti e maturi, tra cui Nord America, Europa, Medio Oriente, Asia e Oceania, visiteranno la fiera alla ricerca di nuove proposte e soluzioni distributive"

"E’ inoltre con piacere - conclude - che torniamo ad accogliere aziende e operatori da Cina e Taiwan, fino a pochi mesi fa impossibilitate ad uscire dai rispettivi paesi. La loro presenza riposiziona definitivamente Cosmoprof come osservatorio mondiale per gli stakeholder".