A Firenze inaugurato il primo Enel X Store della Toscana

All'interno dell'Enel X Store, in viale Don Minzoni 44, saranno disponibili per cittadini e imprese soluzioni a 360° per ambienti efficienti, sostenibili e a prova di caro energia

Debutta in Toscana, proprio nel capoluogo fiorentino, il primo Store di Enel X, la business line del Gruppo Enel che si occupa di innovazione per la transizione energetica, con tante opportunità per cittadini e imprese di efficienza energetica ed energia rinnovabile, servizi alla persona e alla casa sostenibili e accessibili a tutti, per risparmiare e rendere la vita di tutti i giorni più semplice e confortevole.

Il primo Enel X Store della regione, aperto a Firenze in viale Don Minzoni 44 e realizzato in sinergia con Speak Over, partner specializzato nella consulenza energetica, è stato infatti inaugurato ufficialmente questa mattina alla presenza degli assessori del Comune di Firenze al commercio e attività produttive Giovanni Bettarini; all’urbanistica, innovazione tecnologica e smart city Cecilia Del Re; del presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi; del responsabile Enel X Italia Augusto Raggi, del responsabile global sales di Enel X Alessandro Zaccaro, del responsabile Enel X Toscana Carlo Pastorelli; della responsabile affari istituzionali Enel centro Italia Cristiana Di Torrice, del vicepresidente Confindustria Firenze Lapo Baroncelli e degli imprenditori Andrea Torricelli e Marco Filippelli, titolari dell’azienda partner che gestirà l’Enel X Store.

L’Enel X Store di Firenze, che sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, nonché il sabato dalle 9:00 alle 13:00, metterà in campo personale specializzato composto da un team di circa 10 persone tra consulenti di vendita e tecnici installatori, per assistere i fiorentini e tutti coloro che vorranno usufruire delle opportunità del nuovo store nella scelta delle soluzioni più adatte alle proprie esigenze e usufruire della posa in opera.

Ampio e completo il ventaglio delle proposte presenti nell’Enel X Store che spaziano da caldaie ad alta efficienza e climatizzatori a pompa di calore, in grado di assicurare un risparmio immediato anche del 40% in bolletta, fino a impianti fotovoltaici tradizionali e da appartamento, che consentono di autoprodurre energia per la casa da fonti rinnovabili. L’Enel X Store si occuperà anche dell’installazione degli impianti e risponderà a tutte le esigenze di intervento grazie ai servizi di assistenza per la casa di Enel X. I cittadini avranno infine la possibilità di acquistare prodotti di smart home e relativi dispositivi, servizi di assistenza, manutenzione e riparazione per la casa, nonché di usufruire dei servizi di pagamento Enel X Pay.

“Questa apertura a Firenze - ha sottolineato Augusto Raggi, responsabile Enel X Italia - rientra nel piano di sviluppo di una rete di negozi fisici sul territorio che ci consentirà, da un lato, di sostenere la crescita dei piccoli imprenditori che costituiscono il cuore del tessuto economico, sociale e produttivo italiano, e dall’altro di essere ancora più vicini ai nostri clienti, diventando dei punti di riferimento per soluzioni di efficienza energetica a livello locale. Firenze costituisce una tappa importante di questo percorso”.

“In questo senso gli Enel X Store - ha aggiunto Alessandro Zaccaro, responsabile global sales di Enel X – hanno un ruolo chiave nella transizione energetica del Paese e rappresentano per noi una scelta strategica che vogliamo allargare a un numero sempre maggiore di partner, in Italia e negli altri Paesi dove siamo presenti con il nostro portfolio di prodotti e servizi”.

Gli assessori del Comune di Firenze Giovanni Bettarini e Cecilia Del Re, presenti insieme al presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi, hanno sottolineato come le città siano un grande laboratorio di trasformazione in questo tempo di transizione energetica: in tale contesto Firenze si pone come modello di innovazione e smart city, a partire dall’integrazione tra le energie rinnovabili e il contesto urbano di grande pregio artistico e architettonico, per arrivare ai grandi progetti come il nuovo stadio che proprio in questo quartiere costituirà un esempio di sostenibilità e di efficienza energetica. Avere un punto di riferimento di Enel X a Firenze, a disposizione di istituzioni, cittadini e imprese, significa fare un passo importante nel futuro per proseguire sulla strada dell’elettrificazione come elemento cardine per la transizione ecologica.