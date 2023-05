Intorno alle 2 della notte scorsa i vigili del fuoco sono intervenuti in via della Dataria 92, in centro storico, per un incendio divampato all'interno di un negozio di souvenir. Il fuoco è stato spento prima che causasse danni strutturali. Nessuna persona è rimasta coinvolta. ma il locale è al momento dichiarato inagibile per danni da fumo.