A fuoco un’opera di Frida Kahlo

Un disegno di Frida Kahlo ha preso fuoco. Secondo quanto riportato dal Mexico Daily Post, non è stato un goffo incidente, ma un atto premeditato: Mobarak, imprenditore nel campo delle tecnologie, avrebbe ridotto in cenere l’opera dell’artista messicana più famosa al mondo per “trasformarla” in NFT. Un atto già visto. Quanto è successo è sulla falsariga di quello di Damien Hirst e a quello che fece la società di investimento Injective Protocol, che bruciò un’opera di Banksy per convertirla in un Non Fungibile Token.