A giugno si parte in tutta sicurezza con Boscolo

Padova, 28 Maggio 2021 - Mai come quest’anno il desiderio di partire è stato così forte. E finalmente si parte! Boscolo Tours ha già confermato le partenze per il mese di giugno. Numerose le richieste e le prenotazioni. Partire con Boscolo vuol dire riprendere a viaggiare, tornare a scoprire la grande bellezza della nostra Italia e soprattutto ricominciare a vivere esperienze indimenticabili. Ovviamente in tutta sicurezza grazie ai Tour Covid Free.

Tutti i viaggi guidati sono personalizzabili fin dal momento della partenza: se il cliente predilige ritmi rilassanti e lenti potrà scegliere i viaggi in pullman che partono direttamente dalla propria città o raggiugere il punto di partenza grazie alla fitta rete di navette Boscolo. Per un trattamento ancora più esclusivo e personalizzato Boscolo mette a disposizione il servizio “Partenza sotto casa” che, con un piccolo supplemento, offre la possibilità di partire direttamente dal proprio domicilio. Se invece il cliente preferisce ottimizzare i tempi e iniziare il viaggio il prima possibile potrà raggiungere il resto del gruppo viaggiando in aereo. I clienti che viaggiano con Boscolo Tours sanno, inoltre, di poter contare su un’assistenza continuativa, dal momento della partenza al ritorno. Sempre presenti gli accompagnatori, a disposizione per qualunque esigenza e per rendere l’esperienza indimenticabile, e le guide locali che, in un perfetto italiano, sveleranno tutti i segreti della destinazione.

Tra i tour in partenza a giugno: CHIANTI E VAL D'ORCIA, un viaggio nella Toscana, da sempre meta ideale per una vacanza, per scoprire luoghi di grande splendore e piccoli gioielli architettonici; CORTINA LA REGINA DELLE DOLOMITI che incanta con le sue bellezze naturali e i suoi colori: il rosa che colora le cime delle montagne al tramonto, le sfumature di azzurro dei suoi laghi, il verde delle fitte foreste; SICILIA AUTENTICA E ISOLE EGADI , un viaggio per lasciarsi meravigliare dalla più grande isola del Mediterraneo dove si sono susseguite svariate civiltà ognuna delle quali ha lasciato un patrimonio unico; PUGLIA per scoprire la natura delle isole Tremiti e ammirare l’arte delle sue città, senza dimenticare i famosi trulli di Alberobello e il litorale salentino; COSTIERA AMALFITANA, un viaggio che parte da Napoli per proseguire verso la Reggia di Caserta, Pompei, l'isola di Capri, e Amalfi, gioielli che attirano da sempre turisti da tutto il mondo; TUSCIA PAESAGGI ETRUSCHI, una vacanza dal sapore di altri tempi, fatta di tesori etruschi, gioielli medievali, stupendi anfiteatri, borghi vivaci, castelli e palazzi che si riflettono sui laghi.

Per chi desidera invece soggiornare sempre nello stesso luogo Boscolo Tours propone le Vacanze Slow, proposte studiate ad hoc per godersi la tranquillità di una vacanza al mare, in montagna, al lago o alle terme e spostarsi per esplorare attrazioni poco lontane, comodamente raggiungibili in pullman, scegliendo tra le numerose escursioni già incluse o facoltative disponibili.

Per informazioni più dettagliate e per prenotare telefonare allo 049 7620545, oppure è possibile rivolgersi alle migliori agenzie di viaggio in tutta Italia o andare sul sito www.boscolo.com