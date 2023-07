A 'Grazie Ragazzi' di Riccardo Milani il premio 'Altri sguardi'

'Grazie ragazzi' di Riccardo Milani, vince la sesta edizione del Premio Altri sguardi - Cinema e solidarietà in carcere. Il premio è stato assegnato da una giuria composta dai detenuti della sezione maschile del carcere di Rebibbia a Roma, con la seguente motivazione: "La semplicità con la quale è stato realizzato il film ci ha aiutati a comprenderne meglio la trama. La storia ci coinvolge direttamente perché lascia aperta la possibilità di una seconda occasione per noi detenuti. Il finale ci ha molto colpito anche se avremmo preso decisioni diverse rispetto ai personaggi. Spesso La voglia di libertà porta a commettere nuovi sbagli, ma il rispetto di noi stessi, della nostra dignità ci impone di essere sempre liberi almeno mentalmente".

La giuria ha apprezzato molto tutti e quattro i film, che hanno ottenuto punteggi nella votazione molto simili tra loro, i detenuti hanno trovato nelle opere in concorso elementi di grande valore e interesse, che hanno suscitato reazioni molto positive e un grande coinvolgimento emotivo. La premiazione si è svolta ieri alla presenza di Laura Delli Colli, presidente dei Giornalisti Cinematografici Italiani Sngci, che ha consegnato il premio al regista Riccardo Milani e allo sceneggiatore Michele Astori. Premiazione Altri Sguardi - Laura Delli Colli, Raffaella Mangini, Pilar Fogliati, Riccardo Milani, Michele Astori. La proiezione del film 'Romantiche', opera prima della giovane attrice Pialr Fogliati, è stata l'evento di chiusura della rassegna. La regista ha dialogato con il pubblico di Rebibbia.

'Altri sguardi' è un progetto che nasce per condividere nuovi spunti di discussione e dibattito e per creare empatia sulla realtà sociale, aprendo simbolicamente le porte del carcere a un confronto che offra momenti di intrattenimento ma anche riflessione e confronto tra i detenuti, i protagonisti dei film selezionati e i giornalisti, creando nuove possibilità di crescita culturale e per creare empatia sulla realtà sociale. Metide ringrazia inoltre Susanna Maurandi organizzatrice degli eventi. 'Altri sguardi' Cinema e solidarietà in carcere è un progetto promosso dall’Associazione Mètide con il sostegno del Mic - ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo.

L'attrice Ilaria Spada è presidente dell'associazione Mètide fondata insieme a Raffaella Mangini con l'intento di promuovere iniziative culturali, eventi e raccolta fondi per supportare realtà sociali che necessitano di sostegno e visibilità. Ha creato il progetto 'Altri Sguardi' convinta che uno scambio con i detenuti attraverso la rappresentazione cinematografica offra una preziosa opportunità di riflessione e analisi. È anche ideatrice del progetto Tra le righe laboratorio di scrittura cinematografica animato da sceneggiatori professionisti esclusivamente dedicato alle detenute della sezione femminile del carcere di Rebibbia.

Cofondatrice e amministratore di Métide, Raffaella Mangini è impegnata professionalmente nei rapporti con aziende e istituzioni per la Cairo Rcs Media il gruppo editoriale di cui fa parte La 7 ed Rcs. Ha condiviso l’ideazione di Altri Sguardi perché il tema del carcere la coinvolge da sempre. Pensa che gli individui reclusi ritenuti un pericolo per la società dovrebbero uscire segnati da un cambiamento che a volte non si determina, per poter tornare a essere cittadini attivi. Mantenere i detenuti a contatto con la realtà esterna significa far crescere in loro la consapevolezza che il mondo non li ha dimenticati. Sogni e speranze sono la materia del cinema. “Condividerli” dice “è dare valore aggiunto alla nostra iniziativa.”

'Altri sguardi' è promossa da un gruppo di donne che tramite la loro associazione, intendono dare visibilità, attraverso il cinema e i media, anche a un progetto di charity con l’intento di dar vita a una riflessione sul reale per chi vive in uno straniamento che inevitabilmente allontana del mondo esterno.