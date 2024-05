A Lecco edizione 2024 del Family Business Forum - Diretta il 10 maggio dalle 9

Il Forum, organizzato da Maria Silvia Sacchi in collaborazione con Confindustria Lecco e Sondrio, si svolgerà giovedì 9 e venerdì 10 maggio presso la sede Camera di Commercio di Lecco in via Tonale 30, con un programma ricco di interventi, dialoghi, workshop e interviste in cui grandi nomi dell’imprenditoria, della ricerca e delle istituzioni si confronteranno per riflettere sulle dinamiche che coinvolgono e impattano sulle imprese di famiglia.

Il Forum sarà l’occasione per discutere non solo delle relazioni che si vivono all’interno della famiglia e quelle della famiglia imprenditoriale con il contesto in cui vive e opera, ma anche di aspetti economici e tecnici con lo sguardo rivolto alla realtà internazionale grazie alla presenza del vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.