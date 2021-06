A Los Angeles il summer camp per piccoli miner di criptovalute

Il Crypto Kids Camp ha chiuso la sua prima settimana in un magazzino di un trafficato quartiere portuale di Los Angeles. Per cinque giorni, il campo ha messo assieme attività ricreative tipiche di un campo estivo con un corso accelerato su come pensare, acquistare e anche estrarre bitcoin o altre criptovalute. Hanno partecipato 26 ragazzi dai 5 ai 17 anni, con l'idea che nessuno è troppo giovane per conoscere l'economia bitcoin. La fondatrice del camp ha spiegato in un'intervista: “La maggior parte di noi è cresciuta a scuola e nessuno ci ha mai insegnato come funziona il denaro. Pertanto, abbiamo davvero perso l'importanza del risparmio e degli investimenti e la comprensione di come queste cose funzionino".

Il camp entra in una tendenza che vede coinvolti i giovani adulti e i bambini in un'educazione finanziaria che passa anche dal trading online, dai club scolastici e dai social media. In Georgia, i legislatori statali quest'anno hanno preso in considerazione un disegno di legge per richiedere agli studenti delle scuole superiori di seguire un corso sulla finanza personale, inclusa la criptovaluta. Una legge: “relativa alle competenze e al curriculum di base per l'istruzione di base di qualità, in modo da prevedere un corso di studi in alfabetizzazione finanziaria per gli studenti della decima o undicesima classe; provvedere alle questioni connesse; prevedere una data di decorrenza; abrogare leggi contrastanti; e per altri scopi”.

Si tratta di programmi che hanno come obiettivo il superamento delle diversità razziali e culturali che vanno di pari passo con i corsi di programmazione dedicati a studenti delle scuole medie e superiori, già attivi anche in alcune scuole medie italiane. Ma i bitcoin camp rappresentano una novità. La fondatrice del camp è passata alla formazione dopo diversi anni come investitrice e imprenditrice di bitcoin. E il suo programma prevede di fare conoscere ai bambini argomenti come la storia del denaro e come funziona il commercio di valuta, soprattutto a persone di colore, latinoamericani e altre comunità che, secondo lei, potrebbero avere meno probabilità di conoscere le valuta digitali attraverso la famiglia, gli amici o la scuola: “Questo è ciò su cui dobbiamo concentrarci: portare questa formazione nei centri urbani in modo che i bambini, durante le pause, possano avere un assaggio delle tecnologie emergenti”.

Anche perché, circa il 9% degli adolescenti afferma di aver scambiato criptovalute, secondo un sondaggio condotto quest'anno su 7.000 adolescenti statunitensi dalla banca di investimento Piper Sandler. Di questi, l'81% erano maschi. E per alcuni giovani, un portafogli bitcoin suscita molto più interesse rispetto al tradizionale porcellino o al classico conto di risparmio alle Poste aperto con l'approvazione e il monitoraggio di un genitore.