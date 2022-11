A Milano arriva la kermesse dedicata a cripto e NFT

Ai nastri di partenza la “Milano Digital Week 2022”, che, in occasione dell’edizione di quest’anno, presenta “Architecture and Design between physical and metaverse”. La rassegna, dedicata alle tecnologie del Web3 e alle nuove frontiere dell’arte visuale, è organizzata dallo Studio Rotella e dal suo principale animatore Fabio Rotella, un punto di riferimento a livello nazionale ed internazionale per i settori dell’architettura e del design, con sedi a Milano, Pechino e Malta, e da tempo impegnato in progetti che spaziano dalla definizione del paesaggio urbano all’interior design.