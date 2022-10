A Milano Iglta 2022, convention mondiale turismo Lgbtq+

Da domani fino al 29/10 la 38esima edizione per la prima volta in Italia, Sala: "Occasione importante per crescita città"

Arriva per la prima volta in Italia la convention Iglta 2022, il più grande evento internazionale sul turismo Lgbtq+, giunto alla 38esima edizione, che si terrà a Milano da domani al 29 ottobre prossimo. La convention porta con sé i più grandi brand del turismo internazionale che hanno investito sul segmento turistico Lgbtq+. Saranno presenti rappresentanti di catene alberghiere, buyer, agenti di viaggio, tour operator, influencer e il gotha dell’industria turistica internazionale con nomi come Disney Vacation, Hilton, Marriott, Delta Airlines e molti tra operatori e destinazioni turistiche provenienti da oltre 80 Paesi. "La sostenibilità sociale è ormai un tema irrinunciabile dell’agenda europea - afferma Alessio Virgili, presidente del Comitato Promotore Iglta 2022 e ceo del gruppo Sonders&Beach - un’ospitalità inclusiva non è scontata, e qualifica l’offerta turistica. La mia battaglia personale, come imprenditore, e come attivista, è riferita alla comunità Lgbtq+, ma è integrata con la ricchezza che ci offre qualsiasi diversità".

Nel 2002, prosegue Virgili, "ho iniziato fondando un’azienda su questa opportunità per arrivare oggi a presiedere un gruppo italiano di respiro internazionale che fonda la sua attività sul rispetto delle diversità, l’equità e l’inclusione. Nel 2010 ho iniziato un percorso per portare in Italia la Convention Mondiale Iglta sul Turismo Lgbtq tra mille ostacoli. Ho voluto fortemente questo evento per lanciare un messaggio ai milioni di viaggiatori Lgbtq+ e ai loro sostenitori, parenti, amici nel mondo. Il messaggio che lanciamo oggi è che questo è un Paese accogliente, come dimostrano i vari territori e le aziende che sperimenteranno, in occasione della Convention, il valore di questo segmento dal punto di vista etico ma anche economico”.

La 38esima convention mondiale Iglta, promossa da Aitgl (Ente Italiano Turismo Lgbtq+) in collaborazione con Enit (Agenzia Nazionale del Turismo), Comune di Milano, si svolgerà presso Unahotels Expo Fiera con il supporto del Consolato Usa di Milano e European Travel Commission e le serate di pre-opening ed opening hanno il sostegno decisivo di molte realtà economiche tra cui, principalmente, Sonders&Beach, Barilla, Ita Airways, Serravalle Designer Outlet McArthurGlen Group, e anche Google, Martini, Ferrari Trento, Rina, The Data Appeal Company, easyJet, Virgin Atlantic, Gruppo Accor Hotels, Regione Toscana, Regione Puglia, Sea aeroporti, Quiiky tour operator, Bit Fiera di Milano, Vini Botto, Villa Grazioli Park Hotel Grottaferrata.

“La profilazione dei viaggiatori è fondamentale per orientare l’offerta e renderla sempre più performante - sottolinea Roberta Garibaldi, ceo Enit - oggi si tende a parlare di turismi ossia di esigenze e target specifici e nuovi. Indirizzare e rivolgere il viaggio al mondo lgbtq è una scelta rilevante per le sue potenzialità, alla luce del significato che ha assunto in termini di presenze con t.o. e servizi dedicati”. Si dice "felice" di accogliere la 38ma Convention Mondiale Iglta il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che ringrazia "Aitgl, Enit, il Consolato americano, la European Travel Commission e tutte le realtà coinvolte nell'organizzazione di questo appuntamento". La Convention, rimarca Sala, "rappresenta un'occasione importante di crescita per la nostra città, sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo sociale e culturale. Milano è una meta turistica di grande richiamo nazionale e internazionale ed è una città aperta, tollerante, un punto di riferimento nell'affermazione e nel riconoscimento dei diritti civili. Due aspetti che, sono certo, la Convention del turismo Lgbtq+ saprà valorizzare dando un significativo impulso allo sviluppo del turismo sostenibile e inclusivo in città".

Il programma per la convention prevede per stasera il pre-opening a Terrazza Martini, serata che vedrà anche il galà della terza edizione del QPrize 2022, premio italiano riconosciuto alle realtà turistiche che si impegnano per un’ospitalità inclusiva promosso da Quiiky Magazine con il patrocinio di Aitgl (Ente Italiano Turismo Lgbtq+). L’apertura della convention è prevista invece domani, e la giornata si concluderà con un ricevimento privato al Castello Sforzesco di Milano. Durante la convention, oltre a momenti di networking, formazione e convegni con speaker internazionali, sarà presentata da Marianna di Salle, coordinatore del Master in Economia del Turismo dell'Università Bocconi, la ricerca svolta per Aitgl in collaborazione con Sonders&Beach e Iglta. Il 28 ottobre si chiuderà la convention con un appuntamento informale, una serata per far vivere ai delegati la gay life locale: dalle 22.30 un evento con Street Artist e Drag Queen nel Rainbow District di Milano a Porta Venezia, con i locali del gay district che offriranno un drink a tutti i delegati.

Gli eventi a chiusura convention proseguono con il press tour per giornalisti che parleranno al mondo dell’accoglienza avuta nel nostro Paese. Aitgl, attraverso l’impegno operativo di Quiiky Travel, ha organizzato infatti con Enit un tour per media stranieri di testate tra le più importanti al mondo (Nbcnews, Travel Weekly, Usa Today, Cosmopolitan, Travel Pulse, La Presse Canada, The Advocate, Pride Today, Out Travel, Attitude, Winq, Spartacus Dezanove). Il press tour, integrato con la convention, prende il via oggi con la serata a Terrazza Martini e si conclude il 31 ottobre includendo gli eventi dedicati ai media della Convention Iglta, toccando itinerari personalizzati per questo segmento turistico, tra cui uno dei famosi Untold History Tour di Quiiky Travel dedicato a Leonardo da Vinci in chiave gay oriented e il recentissimo nuovo 'House of Gucci tour'.