A Milano la Banca Commerciale Italiana apre il suo caveau

Appena aperto a Milano il caveau della Banca Commerciale Italiana, situato nel cuore di Palazzo Beltrami. L’evento, organizzato e promosso da Intesa Sanpaolo, gruppo proprietario dell’edificio, è parte del programma di Milano Artweek, la rassegna annuale dedicata all’arte moderna e contemporanea. In esposizione, quasi 500 opere provenienti da collezioni pubbliche e private, come la Collezione Luigi e Peppino Agrati, tra le più importanti in Italia per valore storico e materiale dei pezzi in catalogo.