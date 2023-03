A Milano si degusta Lambrusco

Il 20 febbraio presso il The Westin Palace Hotel in degustazione 16 cantine e 70 diversi assaggi di bollicine emiliane.

“I colori del Lambrusco: bollicine emiliane nel calice”: questo il nome del banco di assaggio organizzato dal Consorzio Tutela Lambrusco in collaborazione con Ais Lombardia e in programma a Milano per lunedì 20 febbraio dalle 15:30 alle 20:30, presso il Westin Palace Hotel, in Piazza della Repubblica 20.

L’appuntamento, gratuito ed aperto a operatori del settore, soci AIS e stampa, sarà l’occasione per degustare le diverse sfumature delle bollicine di Modena e Reggio Emilia grazie ai settanta vini proposti. Queste le cantine presenti: Albinea Canali, Azienda Agricola Pezzuoli, Ca' de Medici, Cantina di Carpi e Sorbara, Cantina S.Croce, Cantina Settecani, Cantina Ventiventi, Cantine Lombardini, Cavicchioli, Cleto Chiarli, Fattoria Moretto, Francesco Bellei, Marchesi di Ravarino, Paltrinieri, Venturini Baldini, Villa di Corlo.

Un’opportunità unica per conoscere da vicino, attraverso gli assaggi, le sei differenti denominazioni di origine controllata che compongono l’ampio universo del Lambrusco. Sono più di 46 milioni le bottiglie di Lambrusco DOC prodotte nel 2021. A queste si aggiungono oltre 100 milioni di bottiglie di Lambrusco Emilia IGT. Nel loro complesso, i vini prendono per il 60% la strada dell’export.

L’evento - aperto a sommelier, enotecari, ristoratori, buyer, giornalisti e a tutti gli operatori del settore – consentirà di esplorare l’affascinante palette di colori che nel calice spazia dal rosa tenue al viola intenso ed assaggiare una ricca produzione di vini dalle caratteristiche organolettiche complementari, che vanno dai più freschi ai più strutturati. “I colori del Lambrusco: bollicine emiliane nel calice” permetterà anche di incontrare e conoscere i sedici produttori del Consorzio Tutela Lambrusco presenti all’evento, toccando con mano le diverse declinazioni di un vino sempre più apprezzato a livello nazionale e internazionale per la sua versatilità e immediatezza.

A completare il palinsesto dell’evento una masterclass tenuta dal wine educator e sommelier Filippo Bartolotta, a posti limitati. L’ingresso al banco di assaggio è consentito previa registrazione: tutte le informazioni e il form per accreditarsi sono disponibili sul sito.

