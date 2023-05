A Milano torna la Art Week

Al via i lavori della Milano Art Week 2023, che apre oggi le porte ai visitatori. In giornata è prevista l’inaugurazione degli atelier della residenza Sguardi Urbani, un progetto a cura di Cecilia Guida. Tra le sue finalità, un’indagine approfondita dello spazio pubblico, con esercizi di scoperta, sguardi e osservazione. Un dialogo tra realtà e arte, caratterizzato dalle cifre dell’interdisciplinarietà e del pluralismo. In esposizione, le opere di 6 artisti selezionati dagli organizzatori per l’occasione.