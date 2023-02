A Milano volantinaggi e presidio sotto al Comune contro 41bis e alimentazione forzata

Fuori Alfredo dal 41 bis, no al carcere duro, al tso e all'alimentazione forzata. Sono gli slogan delle iniziative in programma per la settimana. Ogni lunedì, martedì, giovedì, dalle 10 alle 12, gli anarchici saranno presenti con banchetti informativi e volantinaggi all’ospedale San Paolo (ingresso principale via Rudinì). Venerdì alle 16, invece, è previsto un presidio sotto al Comune di Milano, in piazza della Scala.

Nessun accanimento terapeutico, per l’autodeterminazione dei corpi, si legge nella locandina. Assemblea cittadina contro il 41 bis e l’ergastolo.