A. Musumeci: "Incentivi diversi rispetto a passato per fibra a famiglie e imprese"

"La modalità voucher" per la fibra "per le famiglie ha dimostrato dei limiti. Dobbiamo incentivare l'uso della fibra, oggi gli operatori hanno il 70% di rete in rame. Occorre incentivare famiglie e imprese a uso di reti in fibra e non in rame. E si può fare con incentivi ma in modalità diversa rispetto al passato. Stiamo assistendo all'intensificazione di linee mobili rispetto a linee fisse. Occorre far capire che passare a linee in fibra offre più servizi". Lo ha detto Alessandro Musumeci, capo segreteria tecnica del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessio Butti, intervenendo al ‘Forum relazioni istituzionali. Pubblico e privato nei processi decisionali’, in corso a Roma presso il Palazzo dell’Informazione Adnkronos.