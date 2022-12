A Napoli 'Primo Polo' presenta la propria coalizione politica

Sabato 10 dicembre, dalle ore 9.30 alle 13.30, nella Sala Meeting dell' Hotel Paradiso, via Catullo, n.11

Roma, 9 dicembre 2022 - Si svolgerà a Napoli, sabato 10 dicembre, nella Sala Meeting dell'Hotel Paradiso, in via Catullo, n. 11, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, il Convegno di "Primo Polo", contenitore e aggregatore di tutti coloro che non si riconoscono nell'attuale sistema politico, datoriale e sindacale.

Ad attendere gli ospiti vi saranno Ivano Tonoli, Erminio Brambilla, Gaetano Tedeschi, Corrado Rovesti ed altre illustri personalità.

Una novità assoluta rappresenta 'Primo Polo' nel panorama politico nazionale, Esso unisce movimenti, associazioni, cittadini, attività professionali, imprenditoriali, lavoratori, pensionati e studenti, i quali vogliono che la nazione italiana sappia riscattarsi dal vuoto politico, sociale ed economico e dal vuoto dei valori.

"Siamo certi che 'Primo Polo' otterrá consenso soprattutto da parte di coloro, donne e uomini, che non si riconoscono nei partiti che hanno disatteso le promesse fatte e, pertanto, le loro aspettative, conducendo il Paese nella povertà economica e morale.

I cittadini saranno artefici della rinascita dei propri territori, divenendo essi stessi garanti dei propri interessi e diritti" ha dichiarato Erminio Brambilla, Presidente del Partito Unione Cattolica, il quale ha aggiunto: "Non siamo nè di destra, nè di sinistra, e nemmeno di centro, siamo solo animati dall'intento di dar voce e rappresentanza a tutti coloro che non riescono ad arrivare a fine mese, che sono taglieggiati dallo Stato o dalla mafia.Gli italiani non credono più nella democrazia rappresentativa, in quanto é solo in grado di tutelare il tornaconto e i profitti, anche di natura speculativa, delle lobby di potere e delle multinazionali, sempre piú forti, ricche e prepotenti".

"I valori condivisi sono la difesa della piccola e media impresa, la tutela dei lavoratori, dei pensionati, dei giovani e del terzo settore. L'intento comune è la rinascita economica del nostro Paese, grazie anche agli accordi sinergici con diversi partiti italiani e associazioni del nostro territorio", ha aggiunto Ivano Tonoli, Presidente di 'Primo Polo'.