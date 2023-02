A Ostia torna Arte in memoria

Appena inaugurata a Ostia, nei locali della sinagoga cittadina, “Arte in Memoria”, la rassegna biennale di arte contemporanea giunta alla sua 11esima edizione. Al centro dell’esposizione, dedicata al tema della memoria e in particolare alle persecuzioni antiebraiche del nazifascismo, le opere di Francesco Arena, Maria Eichhorn e Paolo Icaro. L’evento è organizzato e promosso dall’Associazione Culturale Arte in Memoria, con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo.