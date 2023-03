A Palermo 'Infrastrutture e cultura', incontro con il ministro Sangiuliano

'Infrastrutture e cultura: il ruolo del porto per lo sviluppo di un territorio'. E' il tema del convegno in programma il prossimo 3 marzo, a partire dalle 9.30, al Palermo Cruise Terminal. All'incontro parteciperanno il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alessandro Morelli. In chiusura si collegherà il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Il programma prevede un primo panel su 'Opere strategiche per intermodalità e logistica: quali investimenti possibili?' con la partecipazione, assieme al sottosegretario Morelli, di Carlo Amenta, commissario straordinario del Governo delle Zes Sicilia occidentale; Maurizio Carta, assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Palermo; Clara Celauro, professore associato di 'Tecnica dei lavori stradali, ferroviari e aeroportuali' di Unipa; Giuseppe Russello, presidente Sicindustria Palermo; Sergio Senesi, ceo Cemar Agency Network.

Al secondo panel su 'Infrastrutture al servizio del patrimonio turistico e culturale. La scommessa della Sicilia' sarà Pasqualino Monti, presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale a dialogare con il ministro Sangiuliano e il viceministro Rixi.