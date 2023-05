A Paolo Borrometi deleghe Fnsi per educazione legalità e analisi intimidazioni

Paolo Borrometi, consigliere nazionale della Fnsi, è il nuovo referente del sindacato per i progetti di educazione alla legalità e alle iniziative politiche, sindacali e legislative che dovranno essere messe in campo dalla Federazione nazionale della Stampa italiana per rafforzare l'azione del sindacato a tutela dei giornalisti e del diritto dei cittadini ad essere correttamente informati. Lo ha deciso la giunta esecutiva, su proposta della segreteria, nella riunione di giovedì 4 maggio 2023.

Nella stessa riunione la giunta ha designato il collega Borrometi quale rappresentante della Fnsi in seno al "sottogruppo" per la valutazione e l'analisi della problematica degli atti intimidazioni nei confronti dei giornalisti nell'ambito del Centro di coordinamento per le attività di monitoraggio, analisi e scambio permanente sul fenomeno istituito al ministero dell'Interno insieme con l'Ordine dei giornalisti e con la Fnsi.