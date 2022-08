A Parigi troppo pochi alberi per combattere il caldo

Le temperature parigine sono arrivate fino ai 40 gradi durante la terza ondata di calore che ha colpito la Francia dall’inizio dell’estate, il che ha messo in luce la mancanza di spazi verdi in città che, durante queste sempre più frequenti ondate di calore, possono proteggere dal caldo. Parigi è in fondo alla classifica delle città mondiali per copertura verde, e secondo i dati del World Cities Culture Forum, solamente il 10% della capitale francese è costituito da spazi verdi, contro il 33% di Londra e il 68% di Oslo. Il Comune di Parigi corre ai ripari e per invertire la tendenza prevede di piantare 170.000 alberi entro il 2026.