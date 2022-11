A Pesaro i campionati regionali di Ginnastica Ritmica

Si sono svolte, presso la palestra dell’Istituto Galilei di Pesaro, le gare regionali dei Campionati regionali delle Marche ASI/CONFSPORT organizzati da Asd Solaria ‘90 Pesaro Pesaro. Una gioranta di gare e attività che si sono susseguite senza pause dalle prime luci della mattina fino al pomeriggio.

Nella giornata sportiva si sono susseguite tantissime specialità di Ginnastica Ritmica con esercizi a Corpo libero e con Fune, Cerchio, Palla, Clavette e Nastro.

Sono state circa centosessanta le ginnaste partecipanti alla categoria Baby e a quella Master provenienti da tutta la regione. La DTR Iliana Angeli che ha coordinato la gara ha così commentato l’ottima riuscita della manifestazione: “Siamo stati veramente contenti di aver potuto riaprire le nostre gare al pubblico ( numeroso ) dopo due anni ! Questo ha emozionato ginnaste e famiglie che hanno accompagnato con calore e applausi le loro performance in pedana! Questa è una tappa fondamentale per il nostro movimento sportivo in collaborazione con la CONFSPORT. Le atlete sono state veramente brave ed anche tanto competitive. Il livello espresso nella competizione è risultato essere molto buono”.

Gradita dagli organizzatori, la presenza dell’Assessore allo Sport del Comune di Pesaro Mila Della Dora che ha ribadito l’importanza e i valori educativi dello sport e del Responsabile Organizzativo ASI Pesaro Urbino Jacopo Barattini che ha premiato le ginnaste.

Il prossimo appuntamento del Settore Ginnastica Ritmica sempre in collaborazione con CONFSPORT, è previsto per la giornata di domenica 27 novembre presso il PalaBaldinelli di Osimo.

A questa fase regionale seguiranno le fasi nazionali a Osimo e Santa Marinella (RM).