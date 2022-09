A Porto Rico, la più piccola isola dell’arcipelago delle Grandi Antille e rinomata destinazione turistica dell’area caraibica, un facoltoso imprenditore e trader del settore cripto ha acquistato in Bitcoin una faraonica costruzione alle porte della capitale San Juan. Non è la prima volta che la valuta digitale viene impiegata per una compravendita immobiliare sull’isola caraibica, da tempo aperta alle soluzioni tecnologiche più innovative, anche grazie al suo status di paradiso fiscale.