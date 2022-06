A Poste il via libera Antitrust all'acquisizione di Lis

Via libera dell'Antitrust all’acquisizione, da parte di Poste tramite Poste Pay, del 100% del capitale azionario di Lis. E' quanto emerge dal bollettino settimanale dell'Agcm. L'Autorità ha deciso di non avviare l'istruttoria indicando che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

Lis Holding S.p.A è una società controllata al 100% da Igt Lottery S.p.A., a sua volta controllata in via esclusiva da Igt Lottery Holdings B.V., con socio unico International Game Technology PLC, a sua volta controllata da De Agostini S.p.A. con una quota di maggioranza assoluta, si legge nel bollettino.

Lis Holding S.p.A. detiene il 100% del capitale di Lis Pay, società che offre un’ampia gamma di servizi attraverso la gestione di una piattaforma tecnologica che supporta e abilita, presso gli esercenti convenzionati - circa 55.000 punti vendita convenzionati (di cui 33.000 tabaccai) -, principalmente l’erogazione di servizi di incasso e pagamento.