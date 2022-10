A Rio de Janeiro le tasse si pagano con le cripto

Sulla scia di una tendenza ormai sempre più diffusa, la giunta comunale di Rio de Janeiro, con un provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale brasiliana, ha autorizzato il pagamento delle tasse comunali in criptovalute. Per la conversione dei token in valuta fiat, l’amministrazione si affiderà a partner esterni, con il vantaggio di un cambio senza costi aggiuntivi. In una prima fase, i contribuenti interessati potranno unicamente saldare l’IPTU, l’imposta sugli immobili siti nelle aree urbane, ma Rio pensa in grande e prevede una progressiva estensione delle categorie fiscali cripto-friendly.