A Roma come sotto la torre Eiffel, i classici piatti e le new entry a Le Carré Français

Metti una sera a cena in un ristorante a due passi dal Tevere mangiando come sotto la torre Eiffel o davanti al mare bretone. Questo e non solo accade a Roma nel crocevia della cucina (e panetteria nonché pasticceria) francese Le Carré Français. Che quest'anno mette in cantiere delle novità di non poco conto: dal pranzo “a prezzo fisso” infrasettimanale al brunch del weekend, dalle “new entry” del menu invernale alla proposta delle Feste natalizie della panetteria e della pasticceria. A cominciare dalla mitica “Galette des rois”, o Torta dei Re, acquistata ogni anno da 25 milioni di francesi nei 34mila panifici d’Oltralpe.

La brasserie con bottega di prodotti made in France del quartiere Prati a Roma, nata nel 2015 per volontà del bretone Jildaz Mahé, che dallo scorso anno vanta anche uno chalet ispirato alle baite d’oltralpe, è guidata in cucina dalla creativa chef romana Letizia Tognelli, appena trentenne. Nelle proposte di Le Carrè, grazie a fornitori di qualità di oltre confine figurano le ostriche, il foie Gras, il burro, i formaggi e altri prodotti per dare un tocco di genuinità. Se le farine dei pani de Le Carré, in primis le immancabili Baguette, sono del Mulino di Chars, nei dintorni di Parigi, i dolci sono fatti in casa alla francese ogni giorno nel laboratorio interno, grazie allo chef pâtissier Riviene Sabassier. Come i cornetti, lavorati ogni mattina con il burro di qualità Tourage, ideale per i palati più esigenti.

Queste specialità e i piatti della tradizione, oggi con la formula del pranzo “a prezzo fisso” e il brunch del weekend, sono accessibili un po' a tutti: dal lunedì al venerdì è possibile pranzare con un menu fisso al costo di 29 euro. La formula prevede l’immancabile pane con burro salato, un piatto principale del giorno, un dolce e il caffè (con acqua inclusa). Torna, invece, l'ormai tradizionale brunch del sabato e della domenica al costo di 35 euro, dalle ore 9 alle ore 12. Nella proposta della brasserie tutta realizzata artigianalmente in casa, non mancano le Galettes di grano saraceno tipiche bretoni, le Crêpes dolci del corner a vista, la Selezione di formaggi di latte crudo dei caseifici francesi, i Croque madame e i Croque monsieur, e naturalmente le Quiche.

Se Le Carré Français mantiene i “Top 20” della cucina della tradizione nazionale della stagione fredda, come l’Oeuf parfait, le Escargots, il Boeuf bourguignon, il Tournedos Rossini, la Zuppa di cipolle e le Galette di grano saraceno, per l’inverno 2022-2023 arrivano alcune novità ideate dalla chef Tognelli sia per la Brasserie che per lo Chalet. Le portate inedite sono (tra le altre) la nuova versione del Magret de canard, il Petto d’anatra con cavolo nero, bieta e salsa al miele e cannella; le Capesante giganti dell'Atlantico con sale croccante bretone e ratatuille; la Spigola con tapenade, zucca ed emulsione di lemongrass; il Baccalà dell'Atlantico con finocchi stufati e soubise. Restano, invece, ma solo allo Chalet, le proposte tipiche invernali d’alta quota, dalla Raclette grand cru Beillevaire alla Tartiflette, fino alla Fonduta savoiarda, che hanno conquistato i palati già dallo scorso anno ai tavoli del nuovo spazio ispirato a una baita delle Alpi francesi.

La proposta di pasticceria e panetteria delle Feste natalizie arriva da giovedì 8 dicembre fino a domenica 8 gennaio prossimi, nella golosa vetrina riservata alla Patîsserie e alla Boulangerie. Spicca, tra i pani delle Festività, “Le Nordique aux abricots”, realizzato con una farina nordica e delle albicocche, disponibile per la vendita sia a peso che in formato unico da tre kg, come anche al tavolo.

Non mancano, tra i dolci a tema natalizio, il tradizionale tronchetto “Buchettes della Foresta nera”, in formato monodose e senza glutine, e la torta per eccellenza della “Fête de Noël” in Francia, che però è tradizione acquistare per l’Epifania, la “Galette des rois”, o Torta dei Re, che si mangia per decidere chi sarà il Re o la Regina delle feste. Acquistandola a Le Carré Français, si riceve una corona di cartone dorata che dovrà essere indossata dal Re o dalla Regina che troveranno la “fève” (fava o confetto) nella propria fetta. Infine, per un assaggio completo della piccola pasticceria francese, pensato per la formula “take away” o anche come dono per palati golosi, il locale propone “L’Apero di Natale”: un “Plateau” di 30 “petits fours” di dolcetti da 30 grammi ciascuno, realizzati in casa e contenuti in una elegante scatola.