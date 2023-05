A Roma la presentazione del 2° Summit nazionale sull'economia del mare blue forum

Incontreo annuale, unico in Italia, tra tutti gli stakeholder privati e pubblici di tutti i settori che operano per e nell’Economia del Mare

Si svolgerà domani alle 10.30 presso il Tempio di Adriano in Piazza di Pietra a Roma, la conferenza stampa di presentazione del 2° Summit Nazionale sull'Economia del Mare Blue Forum. L'evento, organizzato dalla Camera di Commercio di Frosinone e Latina, insieme alla sua Azienda Speciale Informare e a Ossermare, in collaborazione con Unioncamere, Assonautica Italiana – l’Associazione Nazionale per lo sviluppo dell’Economia del Mare, SI.Camera e Blue Forum rappresenta il momento annuale di incontro, unico in Italia, tra tutti gli stakeholder privati e pubblici di tutti i settori che operano per e nell’Economia del Mare. Un appuntamento fisso in cui ritrovarsi e confrontarsi, associazioni, istituzioni e imprese, su tematiche chiare e con obiettivi concreti. Titolo di questa seconda edizione 'Italia Nazione di Mare', con l’obiettivo di contribuire tutti insieme alla definizione del Piano del Mare e alla costruzione di una strategia marittima nazionale.

Dal 25 al 27 maggio 2023 si ritroveranno a Gaeta tutti gli utenti del mare e la politica nazionale ed europea per tre intensi giorni di lavoro e networking. Alla conferenza stampa interverranno il Ministro per le Politiche del Mare Nello Musumeci, il Presidente di Assonautica Italiana, Si.Camera e Camera di Commercio Frosinone Latina Giovanni Acampora, il Presidente di Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti, il Segretario Generale di Unioncamere Giuseppe Tripoli e il Coordinatore nazionale di Ossermare-Osservatorio Nazionale sull’Economia del Mare Antonello Testa. Modera i lavori: Nunzia De Girolamo, giornalista e conduttrice televisiva.