A Roma nuovo murale risultato di valori sociali e arte urbana

Inaugura oggi, 16 febbraio, a Roma, il murale di 40 metri dal titolo "Icarus" che porta la firma di JDL (Judith de Leeuw), street artist olandese. Il lavoro è realizzato nell'ambito di Street Art for Rights Forum Festival su una parete del palazzone di Corviale, quartiere della periferia sud-ovest della Capitale. L'artista è conosciuta a livello internazionale per il suo attivismo nel diffondere messaggi sociali su temi come Lgbtqia+, razzismo e salute mentale. Il muro di JDL avrà una durata temporanea di circa due anni, in quanto il cosiddetto Serpentone è interessato dalle attività di ristrutturazione del Pnrr; ma sarà possibile acquistarne la versione digitale i cui ricavati andranno ad associazioni attive a Corviale.