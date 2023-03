A Roma torna il Whisky Festival

Nella Capitale è tutto pronto per la XI edizione del Whisky Festival che si svolge sabato 25 e domenica 26 febbraio 2023 al Salone delle Fontane. L’evento aperto al pubblico e dedicato al whisky, ai whisky lovers, produttori, importatori, distributori, commercianti, whisky makers e bartenders, presenta quest’anno una novità. Andrea Fofi, direttore artistico della kermesse, ha deciso di aprire le porte anche ad altri “brown spirits” quali cognac, armagnac, brandy e rum, per non lasciare il “re dei distillati” come unico protagonista.