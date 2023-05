A scuola di portieri

Paolo Del Grosso è un allenatore di calcio a 5 (futsal) molto conosciuto in Italia, nato a Pesaro nel 1985, che ha cominciato la sua carriera di allenatore nel 2015 e grazie al quale è riuscito ad ottenere ottimi risultati a livello di Campionati e Trofei vinti. Proprio questa esperienza maturata nel campo ha reso possibile la creazione del “Goalkeeper camp INTENSIVO”, dove si occupa di formare i portieri per il calcio e il futsal. Qui, i giovani portieri possono apprendere le tecniche e le tattiche di gioco, sviluppando le loro capacità e il loro talento. Rivolto a bambini/e e ragazzi/e che vogliono ampliare il loro background sportivo, quest’anno l’edizione del CAMP si svolgerà dal 6 al 9 luglio a Pesaro, nelle Marche.

Il CAMP offre anche corsi di aggiornamento per allenatori di calcio e futsal, fornendo loro le conoscenze e le competenze necessarie per sviluppare il talento dei loro portieri. Questo approccio, all’allenamento dei portieri, si basa sulla filosofia di Del Grosso stesso il quale ritiene che ogni portiere abbia bisogno di una formazione specifica e personalizzata, al fine di raggiungere il massimo delle sue potenzialità.

Grazie all’avvio dei Goalkeeper CAMP, è stato anche lanciato il sito Internet lacasadelportiere.com, un portale online dedicato ai portieri di calcio a 5 futsal. Il sito offre un’ampia gamma di contenuti, tra cui articoli di approfondimento sulla tecnica del portiere, video tutorial, consigli pratici e molto altro ancora.

Il sito web di è diventato una risorsa preziosa per i portieri di calcio e futsal e per gli allenatori che desiderano approfondire le loro conoscenze sul gioco. Attraverso il sito, è possibile accedere a contenuti esclusivi e a risorse utili per migliorare le proprie prestazioni sul campo.

Lo scorso anno la ASD PDG, affiliata ad ASI Comitato Regionale Marche, ha reso possibile la partecipazione al CAMP di ben 80 ragazzi, divisi in più gruppi durante la fascia estiva. La possibilità di ospitare tantissime date, l’altissima richiesta di formazione da parte delle Società di calcio e non solo, hanno reso possibile un’altro sogno che quest’anno vedrà la luce: il Goalkeeper CAMP diventa di carattere Nazionale e durante la stagione estiva toccherà più città: si parte il week end del 24/25 giugno da Polignano a Mare, tornando nel Nord Italia il week end del 22/23 luglio a Macron (provincia di Venezia) e concludendo l’estate a Prato il week end del 29/30 luglio.

Per info, novità e iscrizioni sarà possibile consultare il sito www.lacasadelportiere.it o chiamare al numero 32840966547

