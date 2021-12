A Singapore il Natale è italiano

Luminarie made in Puglia a Gardens By the Bay, una delle attrazioni più visitate della Città-Stato

A Singapore un Natale tutto italiano. Dalla sera del 3 dicembre fino ai primi giorni del nuovo anno, le tradizionali luminarie italiane di Paulicelli Light Design illumineranno Gardens By the Bay, forse una delle attrazioni più note della Città-Stato. I visitatori avranno l'occasione di ammirare le installazioni luminose made in Puglia fino al 2 gennaio 2022, durante l'ottava edizione dell’evento Christmas Wonderland.

Per questa iniziativa - patrocinata dall'Ambasciata d'Italia a Singapore - l’artista italiano Paolo Maimone presenta le sculture luminose “Spalliera”, “Albero di Natale”, “Cassa Armonica” e “Pezzi a solo”, realizzate sotto la direzione artistica di Valentina Ribaudo, la grafica di Alberto Pegoraro e la direzione tecnica di Lorenzo Cappelleti. Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato la ministra Indranee Thurai Rajah, che ha acceso le luminarie, insieme all’Ambasciatore italiano a Singapore Mario Vattani. “Secondo la tradizione - ha spiegato l’Ambasciatore Vattani- la luminaria è un oggetto d’arte che re-inventa un luogo, trasformandolo radicalmente e modificando il paesaggio nel quale essa s'inserisce”.

Le opere sono al 100% Made in Italy e nello specifico “Spalliera”, che rappresenta l’istallazione principale, è alta sette piani e si ispira ai rosoni delle chiese gotiche europee. Per l’occasione sono state trasportate dall’Italia 18 tonnellate di materiale, prevedendo strutture lignee di oltre 20 metri d’altezza per il fissaggio delle luci. Le centomila lampadine colorate che formano la scultura luminosa appartengono all’artigiano barese Gianfranco Paulicelli e fanno parte della tradizione centenaria e della bellezza senza tempo delle luminarie pugliesi. “Nel momento in cui Singapore sta iniziando a riaprire le sue frontiere con più paesi dell’area - ha detto Vattani - siamo felici e onorati che queste luci italiane illuminino da stasera uno dei luoghi più conosciuti di Singapore, che attrae turisti da tutta la regione”.